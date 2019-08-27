Erdoğan’dan AK Parti’ye yeni sistem rötuşu

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre gerek kadro gerekse çalışma yöntemi olarak yenilenmesi talimatı verdi. Erdoğan, "Teşkilatlara birleştirici, şehirlerinde sözü dinlenen, kanaat önderlerinden kişiler alın" dedi. AK Parti'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son MKYK toplantısının önemli konularından biri de Cumhurbaşkanlığı Sistemine göre partinin gerek teşkilat yapısı, gerekse çalışma tarzının yenilenmesi oldu. Erdoğan, teşkilatlara da yeni sisteme uygun isimlerin seçilmesi mesajını, "teşkilatlarımıza, yönetimlerine daha fazla kanaat önderi, bulunduğu yerde sohbeti dinlenir, sözün geçen insanlar alalım. Bu isimler yeni sisteme de uygun olarak birleştirici kişiler olsun" diyerek verdi. Erdoğan, teşkilat yönetimlerine getirilecek isimler ile ilgili kriterleri ise şöyle sıraladı: "Öyle isimler bulunki, o ilin Ömer'i olsun. Sözüne güvenilen isimler olsun. Şaibesi olmasın. Gençlik kolları ve kadın kollarında da aynı şeyi yapın. Madem elimizde bir insan kaynağı havuzu var. Bunu değerlendirelim. O ilin ileri gelenlerine danışın, sorun. Göreve getireceğimiz kişi birleştirici unsurları taşısın" dedi. Önümüzdeki birkaç ay içinde AK Parti teşkilatlarına yönelik yeni bir eğitim dönemi başlatılacak. Bu eğitimde yeni sisteme göre partinin nasıl yeniden yapılanması gerektiği ve yeni çalışma yöntemleri anlatılacak.