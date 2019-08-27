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FETÖ elebaşının kitabında parmak izi çıkan polis gözaltına alındı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. 'nin Çan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait bir evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşına ait ele geçirilen kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izine rastlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan polis memuru gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 21:47

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARMAK İZİ YAKALATTI

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgüte ait bir evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşına ait ele geçirilen kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izine rastlandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan polis memuru gözaltına alındı.

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FETÖ elebaşının kitabında parmak izi çıkan polis gözaltına alındı
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