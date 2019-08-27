Son dakika: FETÖ'nün şoförü Mehmet Demircan yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul'da şoförlüğünü yaptığı ve aynı zamanda FEM Dersaneleri Genel Müdür olan Mehmet Demircan, Üsküdar'da saklandığı Gaybubet Evi'nde yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in şoförü yakalandı!

Operasyonu, İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul B bölge Başkanlığı ortaklaşa düzenledi. Fetullah Gülen'in İstanbul'da bulunduğu dönemlerde şoförlüğünü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bir Gaybubet Evi'nde saklandığı belirlendi.

MAHREM İMAM KONUMUNDA



Adrese operasyon yapıldı. Mehmet D. yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D.'nin, örgütün kapatılan kurumu FEM Dersaneleri'nin Genel Müdürü olduğu ve örgüt içerisinde sözde üst düzey "Mahrem İmam" konumunda bulunduğu ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.