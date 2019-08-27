Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün şoförü Mehmet Demircan yakalandı

Son dakika: 'nün şoförü Mehmet Demircan yakalandı

Gelen son dakika bilgisine göre; elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul'da şoförlüğünü yaptığı ve aynı zamanda FEM Dersaneleri Genel Müdür olan Mehmet Demircan, Üsküdar'da saklandığı Gaybubet Evi'nde yakalandı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 12:32
Son dakika: FETÖ'nün şoförü Mehmet Demircan yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul'da şoförlüğünü yaptığı ve aynı zamanda FEM Dersaneleri Genel Müdür olan Mehmet Demircan, Üsküdar'da saklandığı Gaybubet Evi'nde yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in şoförü yakalandı!

Operasyonu, İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul B bölge Başkanlığı ortaklaşa düzenledi. Fetullah Gülen'in İstanbul'da bulunduğu dönemlerde şoförlüğünü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bir Gaybubet Evi'nde saklandığı belirlendi.

MAHREM İMAM KONUMUNDA

Adrese operasyon yapıldı. Mehmet D. yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D.'nin, örgütün kapatılan kurumu FEM Dersaneleri'nin Genel Müdürü olduğu ve örgüt içerisinde sözde üst düzey "Mahrem İmam" konumunda bulunduğu ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün şoförü Mehmet Demircan yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN