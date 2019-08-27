İşte adım adım Pençe-3 Harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe-3 Harekâtı' devam ediyor. Harekât kapsamında, komandoların Şırnak'ın karşısında yer alan Sinat-Haftanin bölgesinde ilerleyişi sürerken, Mehmetçik tarafından temizlenen teröristlerin geçiş güzergâhlarına geçici askeri üsler kuruldu. Haftanin çok geniş bir alanı kapsıyor ve içinde 6 ayrı kamp bulunuyor. Pençe-3 harekâtıyla bu 6 kampın tamamen teröristlerden temizlenmesi amaçlanıyor.

Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya büyük darbe! HEDEF GÜVENLİ BÖLGE SABAH'ın askeri güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Mehmetçik, örgütün sözde üst düzey elebaşların barındığı Pirbela Kampına girdi. 11 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatında da 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe-3 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Haftanin ile Uludere arasında sınır güvenliği sağlayan Kokpi tepe, Geymuşula, Elemun, Ortasu, Akduman, Biliç tepe, Kureşin tepe, Karaçalı, Yemişli ve Gülyazı askeri üs bölgelerine saldırı krokileri de ele geçirildi. Mehmetçik harekâtın yönünü bu kez Haftanin alanı içinde kalan Keşan-1, Keşan- 2 kampına kaydırdı. Keşan Kampının temizlenmesinden sonra harekâtın 3. ayağı ise Haftanin'deki Perak Kampı olacak. 20 bin askerin katıldığı 'Pençe-3 Harekâtı' kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelere geçici askeri üsler kurulmaya başladı. 7 geçici askeri üs bölgelerine komandolar yerleştirildi. Terör kamplarının bulunduğu Irak kuzeyindeki yaklaşık 300 kilometrelik bölgede 30-40 kilometreyi bulan derinlikte oluşturulacak 'güvenli bölge'nin ardından İran-Irak sınırında yer alan Kandil teröristlerden arındırılacak. Pençe Harekatı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi ZAP'A HAVA HAREKÂTI Pençe? Harekâtı ile koordineli olarak Hakkâri'nin Çukurca İlçesi karşısında yer alan Zap bölgesine hava harekâtı yapıldı. Bölgede bir grup teröristin olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçaklarınca hava harekâtı gerçekleştirildi. Silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vurulurken, harekâtta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.