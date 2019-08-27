"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" demişti! İmamoğlu'ndan tatil dönüşü işçi kıyımı

Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, göreve geldiklerinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına başladı. Başkan seçildiğinden beri neredeyse tatilde olan İmamoğlu, İstanbul'u sel vurduğunda dahi Bodrum tatilini sadece 1 gün kesmiş, İstanbul'a gelip hemen tatiline kaldığı yerden devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde tatilini bitirip İstanbul'a dönen İmamoğlu verdiği sözleri unutup işçi kıyımına başladı ve BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.



Çalışanlara mesaj yolula iletilen bu bilgi de şu ifadelere yer verildi:





VERDİKLERİ SÖZLERİ UNUTTULAR

CHP 31 Mart yerel seçimlerinden önce, seçim meydanlarında şu ifadeleri kullanmıştı. "Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, biz seçildiğimizde herkes işine devam edecek". Ancak iş hiç de öyle olmadı. Başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediye de işçi kıyımları yaşandı. Ordu, İstanbul, Ankara, Eskişehir İzmir başta olmak üzere binlerce işçi CHP'li belediyeler tarafından işlerinden çıkarıldı.

Bunun benzer örneği seçimlerde CHP ile kol kola giren PKK yandaşı HDP'li belediyelerde de yaşandı. HDP'li belediyelerde şehit yakınları işten çıkarıldı.

İşte SABAH'ın daha önce ortaya çıkardığı haberlerle CHP'li ve HDP'li belediyelerde işçi kıyımları:

CHP'li belediyede skandal! 425 işçiyi çıkardı oğlunu müdür yaptı





CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı