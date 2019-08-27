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Yakalanan isim elebaşının göz bebeği çıktı! Oral'ın kod adını bizzat vermiş!

'nün 'de kalan ve en önemli mahrem imamı olduğu iddia edilen Usame-Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral, 'da hücre evinde yakalandı. Oral'ın mahrem imamlık yaptığı çeşitli rütbelerden 12 subayın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 11:27
Yakalanan isim FETÖ elebaşının göz bebeği çıktı! Oral'ın kod adını bizzat vermiş!

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının üst düzey sorumlularından Usame-Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral, Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ile MİT'in 27 Temmuz'da ortak yürüttüğü bir operasyonla saklandığı hücre evinde yakalandı. FETÖ içerisinde sırasıyla eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu Komutanlığı imamı ve avukat yapılanması imamı olarak görev alan Oral, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOD İSMİNİ GÜLEN VERMİŞ

'ye 1983'te giren Oral'a, Usame-Metin kod isminin bizzat örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirlendi. İddiaya göre Oral ifadesinde, "FETÖ ile Fatih Koleji'nde liseye başladığı yıl tanıştığını, İzmir'de geziye gittiklerinde Gülen ile ilk kez görüştüğünü, buluşmanın Yamanlar Koleji'nde yapıldığını, Ahmet Kara isimli yöneticinin, Gülen'e "isim olarak ne dersiniz" diye sorduğunda Gülen'in 'Usame' kod ismini verdiğini" söyledi.

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Yakalanan isim FETÖ elebaşının göz bebeği çıktı! Oral'ın kod adını bizzat vermiş!
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