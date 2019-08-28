Sadık Albayrak’tan Şule Yüksel Şenler için başsağlığı mesajı

Gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vuran gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şenler'in vefatının ardından Gazetetci ve yazar Sadık Albayrak bağlandığı AHaber canlı yayınında, Şule Yüksel Şenler için başsağlığı diledi.



Sadık Albayrak, Şule Yüksel Şenler'i A Haber'de anlattı: Bir davada, bir inançta öncüydü

Sadık Albayrak, "Şule Hanım'ın şöyle bir özelliği var; bir davada, bir inançta, bir yaşam tarzında öncü olması çok önemliydi. Bizim camiada da hele hele kadının tarzıyla horlandığı bir dönemde yepyeni bir uyanışın temsilcisi olarak ortaya çıktı. Mektepli olmamasına rağmen, başörtüsüyle kadınların haklarını o örtüyle bir kimliğe büründürerek Anadolu'yu dolaşmaya başlayan, arkasından Cenab-ı Hakkın lütfettiği bir üslupla kalemine güvenerek yazması başlı başına bir olaydı. " dedi.

Albayrak, "Başörtüsü için verdiği mücadele ve yaptığı hizmetler unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.