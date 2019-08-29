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'dan gelen İmamoğlu'nun yeni seyahat rotası belli oldu! 'lilerle kucaklaşmaya gidiyor

İBB Başkanı İmamoğlu, 'da teröre kaynak sağladıkları gerekçesiyle görevden alınan 'li eski belediye başkanının ziyaretine gitmeye hazırlanıyor. İşte İstanbul'da sel olurken 'da tatil yapan İmamoğlu'nun yeni seyahat rotası!

Giriş Tarihi: 29.8.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 13:22
Bodrum'dan gelen İmamoğlu'nun yeni seyahat rotası belli oldu! HDP'lilerle kucaklaşmaya gidiyor

Bodrum'daki uzun tatilinden dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dinlenmeden yeni seyahatinin yönünü belirledi. İmamoğlu Bu kez Diyarbakır ve Batman'a gidiyor. Diyarbakır üzerinden Batman'a gidecek olan İmamoğlu'nun bölgede yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

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Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek. Ardından da Batman'a geçecek.

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Bodrum'dan gelen İmamoğlu'nun yeni seyahat rotası belli oldu! HDP'lilerle kucaklaşmaya gidiyor
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