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İşte o darbeciler

’nün en önemli mahrem imamlarından Usame-Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral’ın 'tedrisatımdan geçtiler' dediği beş komutanın isimleri ortaya çıktı. Kurmay Yarbay Bünyamin Tuner (Darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’in Özel Kalem Müdürü'ydü), Yarbay Oktay Felekoğlu (Zeki Çolak’ı derdest eden ekipteydi), Kurmay Yarbay Savaş Kabaklı (Hazırlık toplantılarının müdavimi), Eski Tuğgeneral Hasan Polat (Hatay Sıkıyönetim Komutanı olacaktı), Yarbay Kadir Yıldız (İstanbul’u koordine ediyordu)

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:07
İşte o darbeciler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmasıyla yakalanarak tutuklanan 'nün mahrem yapılanmasındaki kritik isimlerden Reşat Nazmi Oral, bir dönem imamlığını yaptığı askerlere ulaşıldı.

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İşte o darbeciler
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