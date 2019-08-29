İşte o darbeciler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmasıyla yakalanarak tutuklanan FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki kritik isimlerden Reşat Nazmi Oral, bir dönem imamlığını yaptığı darbeci askerlere ulaşıldı.