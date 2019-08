Kıran-2 Operasyonu’nda hedef net: Ara, bul, yok et

Kış öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ikinci büyük operasyon için önceki gece düğmeye basıldı. Dibek Sıradağlarının bulunduğu Şırnak, Mardin ve Batman üçgenindeki Bagok kırsalında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yönettiği, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'un sevk ve idaresinde olan operasyona "Kıran- 2" adı verildi. Jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 117 timin katıldığı operasyona, havadan da İnsansız Hava Aracı ile Atak helikopterleri destek veriyor.

'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı "Ara, bul, yok et!"

'KALICI HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'

Beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile birlikte Bağok Dağı'na gelerek operasyonu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatlarıyla yurt içinde en son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlara, gece gündüz, yaz kış demeden son terörist etkisiz hale getirilene kadar kesintisiz devam edeceğiz. Her geçen gün güç kaybeden teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir"



3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgedeki operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.



10 TABUR KATILIYOR

Orgeneral Çetin, "Kıran-2 operasyonuna, kuzeyde Batman, doğuda Şırnak, batıda ise Mardin'deki Bagok Dağı'nda 10 tabur katılıyor. Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak. Bölgede, dağda, teröristler her neredeyse inlerine giriliyor, girilmeye devam ediliyor. 'Teröristi ara, bul, yok et' taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza ve özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, 'teröristi ara, bul, yok et'. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile devam edeceğiz" dedi.