Mehmetçik kuş uçurtmuyor

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BUGÜN NELER OLDU

Pençe-3 harekâtında tanklar ve fırtına obüsleri Haftanin'deki Şeraniş bölgesine konumlandı. Belirlenen koordinatlarla terörist hedefleri yoğun ateş altına alınırken, sınırda JÖH timleri kuş uçurtmuyor. Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerinde hudut birliklerine saldırıların ortadan kaldırılması için Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde başlatılan Pençe-1 ve 2 harekatlarından sonra bu kez K. Irak'taki Haftanin- Sinaht Vadisinden Şırnak'ın Uludere İlçesine sızmaları önlemek için başlatılan Pençe-3 harekatı sürüyor. Hezil Çayı üzerine kurulan çelik seyyar köprülerle tek sıra halinde 25 paletli tank, 40 zırhlı araç ve çok namlulu roketatarlar Haftanin Vadisi içindeki Şeraniş bölgesine konumlandı.Şeraniş bölgesinde teröristlerin önümüzdeki kışı geçirmek için hazırlık yaptıkları 5 ayrı yeraltı sığınağı ile 6 ton kuru gıda depoladıkları gizli sığınakları tespit edilerek içindekilerle birlikte imha edildi. Aynı bölgede 2 farklı sığınakta ise dedektör köpeklerin de desteğiyle EYP ve uzaktan kumandalı mayın yapımında kullanılan 35 çuval amonyum nitrat gübresi ve kimyasal madde ele geçirilerek imha edildi.İHA ve SİHA'ların yanı sıra helikopter hareketliliğinin de yoğun yaşandığı Haftanin bölgesinde kırsal alana açılan patika ve stabilize yollara da Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlı Peşmerge güçlerince geçici seyyar kontrol noktaları kuruldu.