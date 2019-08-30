Suikast timini yakalayan komutana yeni görev

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre, başta doğu ve güneydoğuda terörle mücadelenin aktif olarak sürdürüldüğü Diyarbakır ve Mardin gibi iller olmak üzere 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 18 generalin görev yeri değiştirilirken, 4 albay generalliğe yükseltildi. 2 general ise emekliye sevk edildi.Görev yerleri değişen bazı isimler şöyle: Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı'na, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı'na atandı. Karara göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığında görevli Kıdemli Albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Kurmay Kıdemli Albaylar Yüksel Yiğit ile Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar 15 Temmuz 2016 gecesi Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibin başındaydı.