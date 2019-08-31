CHP'li belediyelerde "toplu zam"

31 Mart'ta ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li belediyeler, seçimden önce verdikleri "ücretsiz servis imkanı, indirim" gibi vaatleri unutarak zam üstüne zam yaptı. İlk olarak CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ile başlayan "toplu taşımaya zam" furyasına, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de eşlik etti.

ANTALYA'DA YÜZDE 23 ZAM

Takvim'in haberine göre Antalya'da 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerinde yüzde 23 oranında artışa gidildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu.

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İMAMOĞLU'NDAN ZAMLI TARİFE

Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek.

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Antalya ve İstanbul'un ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de zamlı tarifelere geçiş yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada maliyetlerin arttığı iddia edilerek zam yapıldığı belirtilirken, tek binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş oldu. Bu rakamla birlikte Ankara'da toplu taşımaya yüzde 30 oranında zam yapıldı.

KAÇ LİRAYDI, NE KADAR OLDU?

Antalya:

Tam bilet: 2,60 TL - 3,20 TL

İndirimli bilet: 2,00 TL - 2,70 TL

Öğrenci: 1,60 TL - 1,80 TL

İstanbul

Taksi açılış ücreti: 4 TL - 5 TL

Taksi indi-bindi ücreti: 10 TL - 13 TL

Taksi kilometre ücreti: 2,50 TL - 3,10 TL

Minibüs indi-bindi ücreti: 2,00 TL - 2,50 TL

Okul servisi en kısa mesafe: 215 TL - 243 TL

Ankara

Tek biniş: 2,50 TL - 3,25 TL

Aktarma: 1 TL - 1,60 TL

Okul servisi en kısa mesafe (Yıllık): 1818 TL - 2054 TL