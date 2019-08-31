Ekrem İmamoğlu’dan görevden alınan HDP’lilere destek ziyareti!

Diyarbakır havaalanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, CHP Diyarbakır il binasında basın toplantısı düzenledi.

Terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerlerine kayyum ataması yapılan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına destek olmak için Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı İmamoğlu, kayyum atamalarına dikkat çekerek, "Sandıktan yetki almış bütün seçilmişler, eşit hak ve yetkilere sahiptir. Bazı seçilmişleri ayrı tutmak, farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Bu tehlikeli bir ayrımcılıktır. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik tavır, böyle bir ayrımcılık ortaya koymaktadır. Hiç bir fanatizme kapılmadan, korkmadan, yılmadan, cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin olgunlaşma döneminde ülkemizin birlik ve beraberliğine sıkıntı gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Barış ve özgürlüğü aramaktan hiç bir zaman vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, daha sonra Kayapınar Belediyesi'nde görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bir araya geldi.

Destek ziyaretine diğer HDP'li belediye başkanlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da katıldı.