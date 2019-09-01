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Başkan Erdoğan Konya'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor

Giriş Tarihi: 1.9.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 16:35
Başkan Erdoğan Konya'da

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Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum.

Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

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