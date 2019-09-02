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'da 2019 tatbikatı

'da, Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı 2019 başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 20:23
Azerbaycan'da TurAz Kartalı 2019 tatbikatı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında organize edilen tatbikat, Türk F-16'larının Azerbaycan'a gelmesiyle başladı.

Tatbikatta, F-16'ların yanı sıra iki ülkeden Mig-29, Su-25 savaş uçaklarıyla, CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceği, uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat, 16 Eylül'e kadar sürecek.

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Azerbaycan'da TurAz Kartalı 2019 tatbikatı
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