Başkan Erdoğan’dan adli yıl mesajı: Güvenilir adalet, barış ve kardeşliğin teminatı

BUGÜN NELER OLDU

Anayasa Mahkemesi dışında yüksek yargı kurumları ve adliyelerde 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün düzenlenecek açılış töreni ve TBMM'deki resepsiyonla start alacak olan yeni adli yılla birlikte itibariyle tüm adliyeler ve yüksek yargı kurumlarında mesai başlayacak. Bu kapsamda 20 Temmuz öncesi ara verilen davalar yeniden görülmeye başlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan adli yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın yayınladığı mesajın satır başları şöyle:Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife,yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır. Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın "hukuk devleti" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.Yenıadli yılın açılışına ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Türk yargısı, hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçmiş, yeni de hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta FETÖ olmak üzere, bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmemiştir" dedi. Gül mesajında, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşıdığını ifade ederek, "Güven veren ve erişilebilir adalet" prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.15Temmuz sonrası açılan 289 darbe davasından 265'i karara bağlanmıştı. Kaldığı yerden devam edecek 24 darbe davasının ise yeni adli yılda bitirilmesi bekleniyor. Bu davaların arasında FETÖ imamları ile bombalama yapan pilotların yargılandığı 475 sanıklı Akıncı Üssü davası da bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe eylemlerine ilişkin davalar da devam edecek.Darbe davalarının yanı sıra FETÖ finansörü firari Akın İpek'in sanıkları arasında yer aldığı Koza İpek davası, eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası gibi kritik davalar da görülmeye devam edilecek. Karara bağlanan darbe ve FETÖ davaları ise artık yüksek yargının önüne gidiyor. Yeni adli yılda istinaf mahkemeleri ile Yargıtay'dan söz konusu davalara ilişkin de önemli kararlar çıkması bekleniyor. Ayrıca FETÖ'nün yüksek yargıdaki yapılanmasına ilişkin eki Yargıtay ve Danıştay üyelerinin yargılamasının da yeni adli yılda bitirileceği belirtiliyor.