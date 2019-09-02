Mimar Sinan’ın yaptığı çeşmeye restorasyon

Karaköy'de Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi'nin restorasyonu başladı. Çalışmaların ardından çeşme eski haline kavuşacak. Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Yanıkkapı Sokak'taki çeşmenin su haznesi yıllar önce kiraya verilmişti. Üzerine daha sonra kaçak kat çıkılan ve ofis yapılan çeşme, yıllarca denetimsiz olarak kullanıldı. Ayakta kalmakta güçlük çeken çeşmenin kitabesi ve su yalağı ise geçen yıl çalındı. Çeşme, Galata esnafının çöplüğüne döndü. Şikayetler üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti. Tarihi çeşmenin restorasyonu başladı. Görevliler ilk olarak çeşmenin hasar gören taşlarını tek tek söktü. Daha sonra ise iç kısmı temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından çeşmenin ilk haline getirileceği kaydedildi. Mahalle sakinlerinden Selim Özgür "Çeşme yıllarca atıl vaziyette kaldı. Mahalle muhtarı ve esnaf çeşme için birçok defa başvuruda bulundu. Ancak uzun süre restore edilmedi. Son olarak çöp atma alanına dönüşmüştü. Şimdi yenileniyor. Sokak güzelleşecek. Çeşmeden su da akarsa bize çok faydası olur" dedi.

BUGÜN NELER OLDU