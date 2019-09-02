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Son dakika: İYİ Parti il yönetimi istifa etti

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:16
Son dakika: İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Bozkurt, bir süredir Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile aralarında bir takım yönetimsel farklılıklar oluştuğunu belirtti.

Parti içinde demokrasi ve kurulların tam çalışmasını, istişare esasının dikkate alınmasını istediklerini ancak bugüne kadar görüşmelerin olumlu netice yaratmadığını ifade eden Bozkurt, kongre kararı alınmaması sonrası yaşananların kendilerini istifa noktasına getirdiğini bildirdi.

Bozkurt, şöyle konuştu:

YAŞANANLAR İSTİFA NOKTASINA GETİRDİ!

"Atandıktan sonra 45 gün içinde kongre kararı almadığımız için sayın vekil, geçen gün il yönetimine gelerek 'Artık ben bu olaya el koyuyorum. İl yönetimi düşmüştür ve görevi bitmiştir.' dedi. Bu yöntem bize göre sakıncalıydı. Biz bu aşamadan itibaren böyle bir sürtüşmenin devam etmemesi ve partimize zarar vermemesi gerektiğini düşündük. 'Biz hatalı olabiliriz ve bu işte yanlış düşünüyor olabiliriz' diyerek o gün orayı boşalttık. Bu sebeple yönetim kurulu üyeleriyle aldığımız ortak kararla istifa ediyoruz."

Bozkurt, parti içerisindeki çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Son dakika: İYİ Parti Denizli il yönetimi istifa etti
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