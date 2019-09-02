TÜGVA, gençleri buluşturdu

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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) organize ettiği Aksiyon Akademi Kampı'na Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 110 katılımcı, Tuzla Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda buluştu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aksiyon Akademi Kampı, kendi alanında deneyimli isimlerin gerçekleştirdiği konferanslarla Tuzla'da gerçekleştirildi. Kendini din, ahlak, tarih, kültür ve siyaset başlıkları altında belirlenen temel konularda geliştirmek isteyen katılımcılara yönelik, yurt ve doğa ortamında bir haftalık kamp olarak tertip edilen seminerde, ders, kitap okuma ve stres atmaya yönelik sosyal aktivite programları organize edildi. AA