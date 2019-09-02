Yeni adli yıl başlıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

"Bugün buradayız, çünkü vatandaşlarımızın yargı konusunda bizlerden beklentileri var. Sorun ve beklentiler birbirinden bağımsız değil. Avukatın ve vatandaşın sorunu var. Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Sn. Adalet Bakanımızın çok büyük desteğiyle, barolarımızın, Yargıtayımızın ve Danıştaylarımızın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde sorunlarımızın önemli bir kısmına çözüm var."

"AVUKATLIKTA VATANDAŞIN KDV YÜKÜ İNDİRİLMELİ"

"Yeni hukuk fakültesi açılmamalı" diyen Feyzioğlu, "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." açıklamasında bulundu. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Feyizoğlu, "Avukatlıkta vatandaşın KDV yükü indirilmeli" ifadelerine yer verdi.

Feyzioğlu, "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz." şeklinde konuştu.