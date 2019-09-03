Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden birisidir. Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi ileriye götürme konusunda görüşmelerimiz oldu.

Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

Çekya Başbakanı Babis'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye ile ticaret hacmimizi daha da arttırabiliriz. Enerji ve savunma alanında büyük işbirliği potansiyeli var.

TÜRK FİRMALARINI GÖRMEK İSTERİZ

Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük müteahhit firmaları olan inşaat firmaları olan ülkelerden biri. Bizim ülkemizde inşaat imkanları var, Türk firmalarını görmek isteriz. Kamyonların transit kotaları gibi engellerden de bahsettik.

GÖÇMEN KONUSUNA EĞİLDİK

Göçmen konusuna eğildik. Sayın Cumhurbaşkanının görüşleri beni çok etkiledi. Suriye konusunda özellikle. Ülkenizde 4 milyon göçmen var. Avrupa'nın da sorunları var. Burada sayın Cumhurbaşkanının görüşlerini gerçekten takdir ettim.