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'ndan skandal açıklaması! "Bize kim saldıracak?"

lideri katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. 'lerin niye alındığını eleştiren Kılıçdaroğlu: ’S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? mı, mı bize saldıracak? mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. ’la mı kavga edeceğiz’’ gibi ifadeler kullanarak dış politikadan bir haber olduğunu gözler önüne serdi. Bu sözlerle Kılıçdaroğlu ve Irak'taki terör oluşumlarından da rahatsız olmadığını göstermiş oldu.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 00:07
Kılıçdaroğlu'ndan skandal S-400 açıklaması! Bize kim saldıracak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu, Suriye ve Irak'taki terör oluşumlarından rahatsız olmadığını gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal S-400 açıklaması

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Kılıçdaroğlu'ndan skandal S-400 açıklaması! "Bize kim saldıracak?"
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