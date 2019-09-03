Milyarlık kavgada cinsel içerikli video şoku! ETM kavgasından FETÖ çıktı!

BÜYÜK KAVGADAN FETÖ ÇIKTI, ŞANTAJ ÇIKTI, PARA ÇIKTI!

Gaziosmanpaşa'daki Evrim Tıp Merkezi'nin resmi ve gayri resmi ortakları arasında başlayan kavganın boyutu giderek büyüyor. Arap yatırımcılarla birlikte bu tıp merkezinin ruhsatı kullanılarak 250 milyon dolara (1 milyar 453 milyon TL) inşa edilmesi planlanan hastane yatırımının ardından ortaya çıkan skandalı, SABAH ilk kez temmuzda gündeme taşıdı. İddiaya göre merkezin resmi ortakları olan doktarlar, gayri resmi ortaklar Kerim Gündoğdu ile Atilla Yüzgen'i devreden çıkarmak için türlü planlar yaptı, ikiliden 'hisse arttırma' bahanesiyle aldıkları parayı da vermedi.