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Milyarlık kavgada cinsel içerikli video şoku! ETM kavgasından çıktı!

Evrim Tıp Merkezi'nin ortaklarının kavgası 'ye dayandı. Atilla Yüzgen, diğer ortakların 'dan dolandırdıkları 10 milyonu FETÖ'ye aktardıkları ve ByLock kullandıklarına dair belgeleri savcıya verdi. Ancak bir polis bu kişileri telefon ve bilgisayarlarını imha etmeleri için uyardı

Giriş Tarihi: 3.9.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 11:31
Milyarlık kavgada cinsel içerikli video şoku! ETM kavgasından FETÖ çıktı!

BÜYÜK KAVGADAN FETÖ ÇIKTI, ŞANTAJ ÇIKTI, PARA ÇIKTI!

Gaziosmanpaşa'daki Evrim Tıp Merkezi'nin resmi ve gayri resmi ortakları arasında başlayan kavganın boyutu giderek büyüyor. Arap yatırımcılarla birlikte bu tıp merkezinin ruhsatı kullanılarak 250 milyon dolara (1 milyar 453 milyon TL) inşa edilmesi planlanan hastane yatırımının ardından ortaya çıkan skandalı, SABAH ilk kez temmuzda gündeme taşıdı. İddiaya göre merkezin resmi ortakları olan doktarlar, gayri resmi ortaklar Kerim Gündoğdu ile Atilla Yüzgen'i devreden çıkarmak için türlü planlar yaptı, ikiliden 'hisse arttırma' bahanesiyle aldıkları parayı da vermedi.

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Milyarlık kavgada cinsel içerikli video şoku! ETM kavgasından FETÖ çıktı!
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