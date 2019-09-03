Teslim olan PKK'lılar: Örgüte katılan tüm gençler hayal kırıklığına uğruyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist, fırsatını buldukarı anda çok sayıda teröristin kaçacağını anlattı. Teröristler ifadelerinde, PKK'ya katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, örgütün gerçek yüzüyle yüzleştiklerini söyledi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK'lı 2 kadın terörist, 19 Ağustos'ta örgütten kaçıp silahsız ve teçhizatsız olarak Şırnak'ta Namazdağı üs bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin jandarmada verdiği ifadeler, örgütün karanlık yüzünü ortaya koydu. Teröristler ifadelerinde, örgütün, gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, PKK'nın gerçek yüzüyle yüzleştiklerini söyledi.

Birçok teröristin ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiğini anlatan kadın teröristler, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini, ancak örgütün, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde asılsız propaganda yaptığını belirtti.

ÖRGÜTÜN MORAL VE MOTİVASYONU BİTİK DURUMDA

Teslim olan iki terörist, örgüt üyelerinin moral ve motivasyon olarak bitik durumda ve gerçeğin farkında olduğunu, ancak cesaret edip dile getiremediğini anlattı. Bunu kendi aralarında dile getirenlerin grup sorumluları tarafından ajanlıkla suçlanarak ağır şekilde cezalandırıldığını kaydetti. Örgüte kazandırmak için özgürlükçü ifadeler kuran örgüt üyelerinin, gençleri dağlara çıkardıktan sonra gerçek yüzlerini göstermeye başladıklarını, örgütten ayrılmanın sonunun ölüm olacağını söylediği kaydedildi.

Teröristler ifadelerinde, gençlerin, örgütün yalanlarına kanmamaları gerektiğini, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, içten ve samimi davrandıklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını söyledikleri belirtildi.

Kadın terörisler, teslim olmak isteyen örgüt üyelerinin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını anlattı.

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