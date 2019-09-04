Başkan Erdoğan Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

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Bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen heyet, ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu.

Kapitülasyonların kaldırılması, devlet eliyle sanayileşme başlatılması, gerçek bir milli iktisat hamlesine ne yazık ki dönüştürülemedi.

Savaşın kazanılmasının hemen ardından Cumhuriyet kurulmadan Türkiye iktisat kongresi toplanmıştı.



Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi sebepler ekonomimizin üstüne eğilmemize mani oldu.

İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.

Türkiye, Adnan Menderes döneminde kalkınma heyecanıyla tanışmıştır.

Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Turgut Özal, Türkiye için çok büyük gayret sarf etmiştir ama ömrü bu hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Onunki şaibelerin olduğu bir ölüm olmuştur.

Türkiye 3. büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE ADIMLARI ATIYORUZ

Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.