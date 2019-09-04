Kırmızı bültenle aranan terörist Hakurk’ta öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün 'Pençe Harekâtı' kapsamında K.Irak'taki Hakurk Vadisi'ne gerçekleştirilen hava harekâtında, 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Kırmızı Bülten ile aranan 'Kawa Garzan' kod adlı Nedim Karakulak olduğu belirtildi. Karakulak'ın terör örgütünün özel güç sorumlusu olduğu belirtildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte yıllarca Şam'da kaldığı belirlenen Karakulak'ın Öcalan yakalandıktan sonra Kandil'e gittiği belirlendi. Türk istihbarat birimleri tarafından bölgedeki çalışmalar sonucu Hakurk Vadisi'nde gizlenen Karakulak'ın 4 korumasıyla Kandil'de yapılacak bir toplantıya katılacağı belirlendi. Terörist Karakulak adım adım takibe alındı. 2 Eylül'de Karakulak'ın bulunduğu yerin koordinatları askere verildi. Karakulak ve korumaları Kandil'e giderken, SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu olduğu belirlenen Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı belirlendi. Karakulak 1992'de örgüte katılmıştı.