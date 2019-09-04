Rahat uyu şehidim intikamın alındı

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Hakkari'de 3 askeri şehit eden 2 terörist Çukurca ilçesi ile K. Irak'ın Zap bölgesi arasında yer alan Kazan Vadisi'nde öldürüldü. Hakkâri'de Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzm. Çvş. Mehmet Sait Barış ile Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın katili 2 terörist uzun süre bir takibin ardından Çukurca-Zap bölgesi arasında yer alan Kazan Vadisi'nde oldukları belirlendi. Yerleri tespit edilen 2 terörist SİHA ile gerçekleştirilen nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte saldırıda kullandıkları silahlarda ele geçirildi.