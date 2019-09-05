Ağıtlar üç dilde yakıldı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu. Tavuklu mahallesinde menfeze döşenen bombanın infilak ettirilmesiyle şehit düşen Acar, aynı ilçenin Salih köyünde toprağa verildi. İl protokolü, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in yanı sıra şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende teröre öfke yağdı. Salihköy Mahallesi Camisi'nde öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazında binlerce vatandaş şehit asker için saf tuttu. 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki Fatma Acar ise eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Acar, "2 ay sonra kızına kavuşacaktın. Seni kızından kopardılar" şeklinde ağıtlar yakarak terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Törende vatandaşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlar yaktı. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın annesi Derya babası Alaaddin Acar ise, oğullarının tabutu başında durarak Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan Türk bayrağını teslim aldı. Şehidin naaşı Köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan binlerce kişi "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.