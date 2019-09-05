Göksu: Ekrem İmamoğlu "araç fantazisi" uğruna İstanbul'da hayatı durdurmuştur!

İşte Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

1717 MAKAM ARACI VAR DİYORDU! BULAMAYINCA HİZMET ARAÇLARINI TOPLAMAYA BAŞLAMIŞ!

Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş. Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları.

HER BİRİME "SEN ŞU KADAR ARAÇ GÖNDERECEKSİN" DENİLMİŞ

Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş! Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

İBB'den skandal propaganda! Hizmet araçları lüks araç diye Yenikapı'da sergileniyor

YALAN İDDİALARINI İSPATLAMA HIRSIYLA İSTANBUL'DA HAYATI DURDURDULAR

Bu hırsla İstanbul'da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şuan bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda.

BUGÜN EVDE BAKIM BEKLEYEN HASTA YENİKAPI'YA BAKSIN

Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan sayın Başkanın fanzatisine hizmet veriyor.

MADEM İHTİYAÇ FAZLASIYDI 60 GÜNDÜR NEDEN TUTUYORSUNUZ?

Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? göreceğiz, takip edeceğiz.

DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR

Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. hani 1717 makam aracı?

KENAN KIRAN: BU BÜYÜK BİR YALAN VE ALGI OPERASYONU!

Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran ad İBB'nin bu kara propagandasını nasıl şekillendirdiğini anlattı. İşte Kıran'ın değerlendirmesi:

İBB'den kara propaganda!