İmamoğlu "yok artık" dedirtti! Kovduğu işçiler hak arıyor, o yine izne çıkıyor

İŞÇİLERİN HAK ARAYIŞI SÜRÜYOR

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım", "Herkesi kucaklayacağım" gibi söylemlerle gelen ancak geldiği günden bu yana İBB'de işçi kıyımı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimi acımasız tutumunu sürdürüyor. İBB'de işten çıkarılanların sayıları artık yüzlerle, binlerle ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve bağlı şirketlerden işten çıkarılan işçiler, Fatih'teki İBB binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

İMAMOĞLU YİNE TATİLE ÇIKIYOR

Göreve geldiği günden bu yana bir türlü mesaiye başlayayamayan, Bodrum'dan seli izleyen, Diyarbakır'dan işçi kıyımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaz biterken yine kendi kendine izin verdi ve hafta sonuyla birleştirip İstanbul'u terk etme kararını imzaladı!

İBB'den atılan işçiler haklarını ararken Ekrem İmamoğlu yine İstanbul dışında seyahatte!