Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İmamoğlu "yok artık" dedirtti! Kovduğu işçiler hak arıyor, o yine izne çıkıyor

İmamoğlu "yok artık" dedirtti! Kovduğu işçiler hak arıyor, o yine izne çıkıyor

Göreve geldiği günden bu yana bir türlü mesaiye başlayayamayan, 'dan seli izleyen, 'dan işçi kıyımı yapan Başkanı yaz biterken yine kendi kendine izin verdi ve hafta sonuyla birleştirip 'u terk etme kararını imzaladı!

Giriş Tarihi: 5.9.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 13:50
İmamoğlu yok artık dedirtti! Kovduğu işçiler hak arıyor, o yine izne çıkıyor

İŞÇİLERİN HAK ARAYIŞI SÜRÜYOR

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım", "Herkesi kucaklayacağım" gibi söylemlerle gelen ancak geldiği günden bu yana İBB'de işçi kıyımı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimi acımasız tutumunu sürdürüyor. İBB'de işten çıkarılanların sayıları artık yüzlerle, binlerle ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve bağlı şirketlerden işten çıkarılan işçiler, Fatih'teki İBB binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

İMAMOĞLU YİNE TATİLE ÇIKIYOR

Göreve geldiği günden bu yana bir türlü mesaiye başlayayamayan, Bodrum'dan seli izleyen, Diyarbakır'dan işçi kıyımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaz biterken yine kendi kendine izin verdi ve hafta sonuyla birleştirip İstanbul'u terk etme kararını imzaladı!

İBB'den atılan işçiler haklarını ararken Ekrem İmamoğlu yine İstanbul dışında seyahatte!

Göksu: Ekrem İmamoğlu araç fantazisi uğruna İstanbul'da hayatı durdurmuştur!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu "yok artık" dedirtti! Kovduğu işçiler hak arıyor, o yine izne çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN