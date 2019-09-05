Ünlü yazar Duygu Asena'nın kitabı soruşturulacak

Ünlü yazar Duygu Asena günü Paramparça isimli bir kitap çıkarttı. Kitabı okuyan bir vatandaş, savunmasız bir çocuğu istismar ederek, kendisini cinsel olarak tatmin etmesi ve istismarı özendirdiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okuyucunun avukatı Begüm Gürel, savcılığa sunduğu dilekçesinde kitabın basımının derhal durdurulmasını ve toplatılmasını talep ederek, kitabın cinsel istismara teşvik ederek suç işlendiğini ileri sürdü. Savcılık tarafından vatandaşın ihbarı sonrası olayla ilgili "Suç İşlemeye Tahrik" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

AVUKAT AÇIKLADI

SABAH'a konuşan avukat Gürel, 'Son dönemde toplumumuzda sıkça yaşanan çocuk istismarı olayları halkımızda konuyla ilgili olarak ciddi bir bilincin oluşmasına neden olmuş durumdadır. Duyarlı olan bir müvekkilimin talebi doğrultusunda tarafımca durum savcılığa intikal ettirilmiştir. Okuduğunuz zaman sizlerin de göreceği üzere; kitapta yer alan ifadeler; toplumda asla kabul görmesi mümkün olmayan, çarpık ilişkileri anlatan ve belirli ilişki tiplerini özendirmektedir.

Özellikle belli yaş gruplarında cinsel yönelimlerin keşfi aşamasında çocuklar arasında gerçekleştirilen davranışları normalleştirerek reklam yapma amacına dayalı basit, hatta basit olduğu kadar da kan dondurucu ifadeleri içermektedir. Nitekim tarafımızca editör ve yayınevi hakkında yapılan şikâyet, salt çocuklarımıza yönelik giderek artan ve gelişimlerini etkileyen, inciten ve masumiyetlerin kullanan ve kullanılmasına yol açan şahıslara karşı tepki mahiyetinde olup, aynı zamanda günümüzde toplum nezdinde gerekli bilincin oluşabilmesi adına elzem olduğunu düşündüğümüz bir vatandaşlık görevidir. Sürecin hakka ve adalete uygun olarak nihayete ermesini temenni ederiz' açıklamalarında bulundu.