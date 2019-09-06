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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "('ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 6.9.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 13:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama!

AK Parti 131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda AB'nin söz verdiği desteği sağlamadığını söyleyerek "Bu şekilde giderse sınır kapılarını açacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." dedi. Oktay: "Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKENİN BEKÇİSİ DEĞİLDİR

Oktay, açıklamasında "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir." dedi..

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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama!
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