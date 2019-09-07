Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapıs cezası

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim" dedi. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakâret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün "Cumhurbaşkanına hakâret" suçundan 2 yıl 4 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu hakkındaki hapis kararının istinaf mahkemesine gönderileceği, bu nedenle hapis cezasının şu anda infaz edilmeyeceği öğrenildi.