Damat talimat verdi işten çıkarıldılar

BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik müdürü İbrahim Akyol, iddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan ile tartışması sonucu, kanser tedavisi gören kız kardeşiyle birlikte işten çıkarıldı. Damat Ali Karan'ın ASKİ Arıtma Hafriyat Alanı'nda kendisinin sorumluluğu altında çalıştığını anlatan İbrahim Akyol, "Seçimden sonra kendini alanın sorumlusu yaptı ve çalışan işçileri de bankamatikçi olarak gösterip yaklaşık 20 kişinin ekmeğiyle oynadı. Kendisinin yanlış yaptığını söyledim. Benimle 22 Temmuz'da tartıştı. İki gün sonra benimle birlikte hafriyat alanında muhasebe bölümüne bakan kız kardeşim Nurcan'ı da sorgusuz işten çıkardılar" dedi. Akyol, belediye yönetiminin bu duruma ses çıkarmadığını, Ali Karan'ın Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışlarında bile söz sahibi olduğunu ileri sürdü.