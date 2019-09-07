Ekrem İmamoğlu'nun şovu bitti, araçlar yeniden göreve başladı

Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi İstanbul Belediyesi'nde çok fazla gereksiz lüks makam aracı olduğunu iddia ederek seçilmesi durumunda bunları Yenikapı'da sergileyeceğini söylemişti.

Ancak İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı. İddia ettiği gibi lüks makam araçları bulamayan İmamoğlu, Yenikapı'yı doldurmak için çoğunluğunu hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirdi.

Yenikapı'da 1717 makam aracı var mı? Hizmet araçlarını makam aracı gibi gösterdiler!

Vatandaşlardan ve medyadan gelen tepkiler üzerine İmamoğlu, şovunu sona erdirmek zorunda kaldı. Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları ise bugün tekrar göreve başladı.