Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi’nin açılışını yaptı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancak ailesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'nde yaptırılan Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışını yaptı. Cuma namazının ardından cami avlusunda konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Abdülhakim Sancak Camisi, önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Vahdette kesret, kesrette vahdet fikri ile tasarlanan yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Ana ibadet mekanı 2 bin 450 kişilik. Avlusuyla beraber kapasitesi 4 bin kişiye çıkıyor. Güçlü bir akustiğe sahiptir. Bu vesileyle, Sancak ailesi ve vakfına, şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim' buyuruyor rabbimiz. Bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı duadan sonra caminin açılış kurdelesi kesildi. Erdoğan, caminin bahçesine dişbudak ağacı dikti. Başkan Erdoğan, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla da bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsüdür. Ertuğrul Gazi ve onun yolundan giden kahraman ecdadımız farklı dillere, kültürlere ve dinlere kucak açmış, aziz milletimiz birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermeden ilerleyişini sürdürmüş, tarihe yön veren gelişmelerin öncüsü olmuştur" vurgusu yaptı.