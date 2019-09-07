“FETÖ evinde o suikastçıyı gördüm”

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FETÖ'CÜpolis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada eski polis Cüneyt Saatçi ile Tokat'tan video konferans sistemiyle bağlantı kuruldu ve 'tanık' olarak ifadesine başvuruldu. Saatçi ifadesinde şunları kaydetti: "17-25 Aralık'tan önce birkaç defa Kaan Bülbül'ün davetiyle FETÖ mensuplarına ait eve iki ya da üç kez gittim. Evde Bülbül'den başka aynı sınıfta olduğumuz Ufuk Gül, Kadir Şamlı, Mevlüt Mert Altıntaş ve Sercan Başar da vardı. Sercan Başar ile Mevlüt Mert Altıntaş çok samimiydi." ANKARA