Sözde ‘enstitü’ için İSMEK’i kapatıyor

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Türkiye'nin en büyük halk üniversitesi olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) da operasyon başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "kent enstitüleri" açmak için İSMEK'leri kapatıyor. İmamoğlu'nun "Biz İSMEK'in yanına modern kent enstitüsü diye tariflediğimiz bir yapıyı oluşturacağız" şeklindeki açıklamasının ardından, İSMEK'e ait 37 kurs merkezi kapatıldı. Merkezlere, "binaları yetersiz" ve "deprem riski yüksek olduğu" iddiasıyla kilit vuruldu. Ancak kapatılan kurs merkezlerinin bulunduğu binaların altında büyük marketler veya noterler faaliyet gösteriyor. İBB, İSMEK eğitmenlerine telefon mesajı ile kursların kapatıldıklarını bildirmiş, eğitmenlere yeni görev yerlerine ilişkin bilgi verilmemişti. İSMEK'te kısmi süreli (part-time) çalışacak bin 676 öğretmenin sözleşmesi de yenilenmedi. İSMEK eğitmenlerinin tek tek İBB'de sorgulandığı ortaya çıktı. İSMEK'te 2019-2020 döneminde kurslara öğrenci kabulü 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Böylece daha önce 20-25 gün olan kayıt süreleri 4 güne düşürüldü. Sürenin daraltılması ile öğrenci sayısının düşürüleceği, bu durumun kursların kapatılması için gerekçe olarak kullanılacağı da belirtiliyor.