Tutuklama süresine yeni düzenleme

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargı Reformu Belgesi'nin 82 milyon için hazırlandığını ve 2023'e kadar tamamlamayı hedefladiklerini belirtti. Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamaların asla kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Gül, "Tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür. Bu çerçevede tutuklamayı soruşturma aşamasında azami süre olmadığı için, infaz-mahkumiyet gibi sonuçları önlemek adına yasal düzenleme çalışıyoruz" dedi. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için yapılan düzenlemelere sıfır toleransla yaklaştıklarını belirten Gül şöyle devam etti: "Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse, değil kanun, anayasayı bile değiştiririz. Diyarbakır'daki annenin çocuğu hepimizin çocuğudur. Koltuğunun altında kitap olması gereken çocuklara koltuğunun altına silah verenlerle mücadele de kararlı şekilde devam edecektir."