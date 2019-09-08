17 yılda büyük reform yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce temelini attığı Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Sık sık hayıflandığım bir tespiti bir kez daha paylaşmak istiyorum. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda her alanda en büyük değişim, reform, yatırımlar, eserler, hizmetlere kavuşmuştur. Ülkemizi demokrasi ve ekonomide getirdiğimiz yerin önemini elini vicdanına koyup geçmişten bu yana sağlıklı bir değerlendirme yapan herkes tespit edecektir.* Farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışa sıkı bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi tarih, sanat, kültür, değerlerine sahip çıkamayan, yeni nesillerin eğitimini bu bilinçle veremeyen ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşaa ettik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda -şu anda kitap yerleştirme işlemleri süren- bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul Rami Kışlasını Kütüphaneye çeviriyoruz. Çalışmalar bittiğinde sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında yerini alacaktır.* Hangi medeniyetin kodlarına göre oturuyor, kalkıyor, çalışıyor, eğleniyor, ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir. Diğer medeniyetlerin birikimlerinden faydalanmakla, bizatihi onun bir parçası haline gelmek farklı şeylerdir. Biz özgünlüğümüzü koruyarak dünya ile bütünleşmenin peşindeyiz.Erdoğan, koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurduğu, ünlü Japon mimar Kengo Kuma'nın tasarladığı Odunpazarı Modern Müzesi'yle ilgili, "Eskişehirimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Japon ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak tasarlanan, temelini bizzat attığım bu müzenin açılışında da bulunuyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sergileme ve etkinlik alanları, atölyeleri ve diğer bölümleriyle bu müzenin Eskişehir'den dalga dalga ülkemize ve dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum" dedi.