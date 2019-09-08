Annelerin eylemi çığ gibi büyüyor

Diyarbakır'da terör örgütünün elinden çocuklarını kurtarmak için HDP İl Başkanlığı önünde annelerin başlattığı oturma eylemi devam ederken, eylem katılan ailelerin sayısı da her geçen gün artırıyor. Fevziye Çetinkaya'nın başlattığı oturma eylemine Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Meryem Savur, Sabiha Balta ve Hediye Begdaş ile polis ve asker aileleri Songül Altıntaş, Şadiye Özbey, Emine Kaya, Rahime Uyumaz ve Aysel Koyun katılmıştı. Dün eyleme Necla Çur ve Güzide Demir isimli anneler de katıldı.

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Oturma eyleminde sayı 13'e yükselirken, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticileri de aileleri ziyaret etti. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, annelerin bu haklı oturma eylemini yürekten desteklediklerini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği yönetim kurulu ile Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de annelere destek ziyaretinde bulundu.







'OĞLUM EVE GELMEK İSTİYOR'

8 çocuk annesi Necla Çur, çobanlık yapan oğlu Vahit Çur'un 4 yıl önce 15 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, "Televizyonda anneleri görünce eyleme katılmaya karar verdim. Oğlumu kandırdılar, beynini yıkadılar, ilaç veriyorlar. Oğluma, 'Sen gidersen devlet anne ve babana işkence eder. Sen gidersen devlet seni öldürür, seni ateşe verip yakar' diyorlar. Çocuğu korkutuyorlar, eve gelmesin diye. Oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Geçen yıl dağa gittim, yalvardım, ağladım ama oğlumu vermediler. Oğlumu almadan bir yere gitmiyorum. Bunların vicdanı yok mu? Oğlum gelmek istiyor. Yanına gittiğimizde 'Kaçmak istiyorum ama korkuyorum' dedi" diye konuştu. Baba Bedirhan Çur ise çocuğunu görmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek "Bizi tehdit ettiler, kafamıza silah dayadılar" dedi.







DESTEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİ

Anne Güzide Demir ise oğlu Aziz Demir'in 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırıldığını, oğlunu bir daha göremediklerini söyledi. Oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini ifade eden Demir, "Yıllardır evlat acısıyla yaşıyorum. Oğlumu istiyorum. Kaç defa bu binaya geldim, 'Bilmiyoruz' diyorlar. Ben hastayım, babası da yok. Bir defa beni aradı, Suriye'de olduğunu söyledi ve ağlıyordu, 'Sakat oldum, her iki ayağım yandı, sandalyedeyim' dedi. Sakat oğlumu dahi vermiyorlar" diye konuştu.







Çocukları terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin eyleminden etkilenen İbrahim Demirci ise Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek ailelere destek verdi.

İbrahim Demirci, Türkiye'de şehidi olmayan kentin, kasabanın, köyün olmadığını belirterek, "Yazık değil mi bu ülkeye. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Dünyaya kafa tutuyoruz ama dünyanın yarısı da bizimle uğraşıyor. Yeterki böyle birlik ve beraberlik sağlansın" dedi







ANNELER İÇİN SİTE KURULDU

Annelere bir destekte sosyal medyadan geldi. "http:// www.annelerleberaberiz.com" internet sitesinde imza kampanyası başlatıldı. Binlerce kişi imzalarıyla annelere destek verdi. İmza metninde "Çocuklarımızı terörist yapmak için dağa çıkarmak ne kadar utanç verici ise Diyarbakır'da çocuklarını isteyen analara karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir" denildi.