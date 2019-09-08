FETÖ'nün tetikçisinin darbe mesajları ortaya çıktı

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasının dosyasına eklenen belgeler arasında, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Erkan Öktem imzasıyla mesajlar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Öktem, 15 Temmuz günü Jandarma karargahındaki darbe eylemlerini organize etti.

Darbe karşıtı olan askerlerin derdest edilmesi emrini veren Öktem, karargaha olası müdahale için darbeci helikopter pilotları ile görüşerek Jandarma Genel Komutanlığı bölgesindeki polis araçlarına ateş açılmasını istedi ve sabah saatlerine kadar darbenin başarılı olması için çabaladı.

Darbeye yönelik eylemler devam ederken ve Jandarma Genel Komutanlığı FETÖ'cülerin işgali altındayken dönemin Kurmay Başkan Vekili olan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yakınlardaki Hisarcıklıoğlu Camisi'ni karargah olarak belirledi.

Darbe karşıtı askerlerle Genelkurmay'dan çekilen sözde sıkıyönetim emirlerine uyulmaması yönünde saat 03.45'te bağlı birliklere gönderilen mesajda, "Jandarma bir kanun ordusudur. Millete, devlete, milli iradeye yapılan ve yapılacak her türlü kanunsuz harekete karşı, gerekli tedbirler emir komuta zinciri içerisinde alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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"HAREKAT YILDIRIM" KODLU MESAJ

Mahkemedeki savunmasında darbeden haberinin olmadığını söyleyen Öktem, Çetin'in mesajı üzerine harekete geçti ve darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssünde rehin tutulan Orgeneral Mendi'nin imzasını kullanarak sahte bir "darbe" mesajı hazırlattı.

"Harekat yıldırım" kodlu olan ve sözde sıkıyönetim emirlerine uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilen mesaj, 04.25'te bağlı birliklere gönderildi.

Mesajda, "16 Temmuz saat 03.00 itibariyle yönetime el koyulmuş olup, yurtta sulh harekatı başarıyla yürütülmektedir. Basında yapılan dezenformasyonlara itibar edilmeden tüm bağlı birliklerce ilgi ile emredilen sıkıyönetim kanununa harfiyen riayet edilecek ve uymayanlar hakkında her türlü yasal tedbir alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

10 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Bütün çabalarına rağmen başarılı olamayan Öktem, daha önce kamera kayıtları ve sanık ifadeleriyle de ortaya çıktığı üzere sabah saatlerinde TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaraladı ve korumasını şehit ederek karargahtan kaçtı.

Daha sonra yakalanarak yargılanmaya başlayan Öktem, mahkemedeki savunmalarında inkar politikasını izledi ve dava doyasındaki delilleri kabul etmedi.

Davanın 9 Temmuz 2019'da görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, aralarında eski kurmay albay Öktem'in de bulunduğu 175 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan bir, "kasten adam öldürme" suçundan da 9 kez olmak üzere toplamda 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.