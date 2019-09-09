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Eşini öldüren doktor: psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

Diyarbakır'da, 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 17:42
Eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.

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Eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim
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