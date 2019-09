FETÖ’nün Malezya imamı tutuklandı

MİT ve Malezya güvenlik birimleri başkent Kuala Lumpur'da düzenlediği operasyonla yakalanarak 30 Ağustos'ta Türkiye'ye getirilen örgütün "Malezya İmamı" Arif Komiş tutuklandı. Malezya'da FETÖ'yle bağlantılı Hibiskus İnternational School'da (uluslar arası hibiskus okulları) yönetici pozisyonunda bulunduğu tespit edilen Komiş, 30 Ağustos'ta yurda getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 1 hafta boyunca sorgulanan Komiş'iş kendisine yöneltilen suçlamaları inkar ettiği öğrenildi. Savcılık sorgusu ardandan mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklama kararı sonrası cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün sözde Malezya imamı yakalandı MİT'in düzenlediği operasyon ile yakalandı!

* Öte yandan 27 Ağustos'ta Kartal'daki gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi. M.Y. ile eşinin tutuklanmasına karar verildi.