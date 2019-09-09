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ve polisten müthiş operasyon... Ortalığı kana bulayacaklardı

ve 'de, Milli İstihbarat Teşkilatı () ile polis ekiplerinin terör örgütü 'ya yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda, hazırlığındaki teröristle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 20:57
MİT ve polisten müthiş operasyon... Ortalığı kana bulayacaklardı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman ile Mardin MİT ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Batman'da keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içerisinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T. ile birlikte, terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A. ve U.E. yakalandı. Çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından 6 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.

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MİT ve polisten müthiş operasyon... Ortalığı kana bulayacaklardı
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