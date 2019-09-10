Başkan Erdoğan Ankara'da konuşuyor

TRUMP İLE GÜNDEME ALDIK

Türkiye ve ABD arasındaki yakın diyaloğu Trump'ın ziyaretiyle taçlandıracağımıza inanıyorum. Ülkemiz satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13 ülkesinden biridir. Türkiye ile ABD arasıdna 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi azdır. Dostum Trump ile serbest ticaret müzakerelerinin başlamasını da gündeme aldık.

ABD'Lİ FİRMALARA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gerekli destekleri vermeye hazırız

TÜRKİYE BİR MERKEZDİR

Ülkemize yatırım yapılması için çağrımız sadece retorikten ibaret değildir. Bunun için güçlü gerekçelerimiz ve avantajlarımız var. İstanbul'dan sadece 4 saatlik uçuşla 60'tan fazla ülkeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Son 17 yılda ülkemizin stratejik konumunu güçlendirecek birçok yatırım hamlesine imza attık.

TÜRKİYE CANLILIĞINI KORUYOR

İhracatı 36 milyar dolardan aldık 170 milyara ulaştırdık. Küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor.

Türkiye dünyanın farklı ülkelerinden 5 milyon mültericye ev sahipliği yapıyor

AHaber CANLI YAYIN