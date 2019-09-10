Madem fazlaydı neden 997 yeni araç aldınız?

BUGÜN NELER OLDU

Tatilin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Meclisi dün yeniden toplandı. AK Parti Grubu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili gerçeklerinin gün yüzüne çıkarılması ve işçi kıyımına ilişkin araştırma komisyonu kurdurdu. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Yenikapı'daki israf iddiası ile toplatılan araçları gündeme getirdi. "Madem fazlaydı neden İSKİ'ye 997 araç aldınız?" diye soran Göksu konuşmasına şöyle devam etti: "Sayın başkan seçim döneminde 643 yöneticiye 1717 makam aracı verildiğini söyledi. Bunlar mı makam aracı? Makam araçlarını bulamayınca hizmet fazlası dediler. 730 araç toplandı Yenikapı'ya tepki gelince kamyonetleri geri çektiniz. Madem fazlaydı İSKİ'ye neden 997 aracı neden aldınız. Bizim dönemimizde yapılanın 3 katı fiyata araç kiralanmış." Tevfik Göksu, hizmet fazlası araç tartışması konusunda ise "Hizmet fazlası araç neye göre belirlenir? Eğer hizmet yapmayacaksanız bütün araçlar fazladır. O zaman bütün araçları teslim edebilirsiniz sizin hizmet etmek gibi bir amacınız olmadığı ortaya çıktı" dedi.MEHMET Tevfik Göksu, AK Partili meclis üyeleri ile birlikte İBB iştiraki şirketlerde işten çıkarıldıkları için belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. İşçilere hitap eden Göksu, "Hiçbir insanın rozeti emekten daha kıymetli değildir. Seçimden önce verilen sözlerin tutulmasının takipçisi olacağız. Hak ve hukuklarınızın korunması için AK Parti Grubu olarak üzerimize düşen gayreti her zaman ve her zeminde göstereceğiz" diye konuştu.MEHMET Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine atadığı, Gezi davasında yargılanan Tayfun Kahraman'ı da gündemine aldı. Göksu, "Dün İstanbul için yapılan mega projelere karşı çıkan bir kişi bugün Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na atandı. 3. köprüye, 3. havalimanına karşı çıkan birinin İstanbul'a hiçbir katkı sunamayacağı aşikardır. Yüzünde gaz maskesiyle, terör örgütü paçavralarının gölgesinde açıklama yaparak; devlete meydan okuyan, 'devleti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlamasıyla yargılanan birinin, İstanbul'da yönetici olmasını İstanbulluların takdirlerine bırakıyorum" dedi. İmamoğlu ise "Çok iyi dostumdur, karakterine kişiliğine kefilim" diyerek Kahraman'a sahip çıktı.