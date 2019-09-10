Yerli-milli müfredat

BUGÜN NELER OLDU

Ders müfredatlarını milletimizin inancını, değerlerini hor gören ideolojik unsurlardan temizledikİstanbul'da yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve eğitim- öğretim yılı açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli eğitim modeline dikkat çekti. Her yıl bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırarak MEB bütçesini 7.5 milyar TL'den 114 milyar TL'ye yükselttiklerini ifade eden Erdoğan, "Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik." dedi. Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize eğitim öğretim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Bölücü örgütün kalleşçe katlettiği Necmettin Yılmaz ve Aybüke Aydın gibi görevi başında şehadete yürüyen eğitim öğretim camiamızın tüm şehitlerini de rahmetle minnetle yad ediyorum. Üzerinde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de bir kez daha saygıyla anıyor, hayatta olanların ellerinden öpüyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.Bugün yeni eğitim öğretim yılıyla beraber 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulun da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın da milletimize ve eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.Çocuklarımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi iyi bir insan olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Eğitimde maalesef Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Uzun yıllar eğitim insanı formatlama, tektipleştirme aracı olarak görüldü. Yaptığımız reformların gayelerinden biri, bu sakat anlayışı tümüyle ortadan kaldırmaktır. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmalıyız.Öğrenciler 15 Temmuz direnişiyle demokrasi tarihine geçmiş bir milletin mensuplarısınız. Üzerinde özgürce yaşadığınız bu ülke, size şehitlerimizin emanetidir. Sizi bu muhteşem mirastan uzaklaştırarak, geçmişinize ve özünüze yabancılaştırmak isteyenlere itibar etmeyin.Eğitim öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlemize imza atarak eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığımız 114 milyarla bütçenin aslan payına sahip. Meslek liselerine adeta üvey evlat, ikinci sınıf muamelesi yapan katsayı sistemine son verdik. Hem insanımızın hafızasında hem de iş gücünde derin yaralar açan 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde bütün okullarımızda dağıtıyoruz. Bizler ders kitabı bulmak için kırtasiyeciden 10 gün sonraya randevu alırdık.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim- öğretim yılı açılışı için bir mesaj da yayımladı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında eğitim yatırımlarının artırılması ve çağın gereklerine uygun eğitim anlayışının yenilenmesi gerektiğine vurgu yapılan mesajda "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm çocuk ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim olanaklarından faydalanabilmesi için çalışmaya, özel sektör temsilcilerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında devam edeceğiz" denildi.BAŞKAN Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını yarın Külliye'de ağırlayacak. Erdoğan, saat 13.00'teki toplantıda, parti ayrımı yapmadan davet ettiği başkanları dinleyecek, sorunlarıyla ilgilenecek.