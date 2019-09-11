Hayallerini de hayatlarını da çaldılar

Çocukları PKK tarafından kandırılarak zorla dağa çıkarılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi devam ederken, yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte akranları okula giden o çocukların anneleri gözyaşlarını tutamadı. Parti binası önünden geçip okul kıyafetleriyle okula giden çocukları gören analar kendi çocuklarını hatırlayınca acıları bir kez daha tazelendi. İşte çocuk yaşta kandırıp, dağa kaçırılan o gençlerin hayalleri:



HAYALİ DİŞ HEKİMİ OLMAKTI

30 Ağustos 2019'da ortadan kaybolan Süleyman Çetinkaya'nın (17), maddi imkânsızlıklarla liseyi bitirdiği ve çok istediği Diş Hekimliği Fakültesini okumak için üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi. Anne Fevziye, "Oğlum diş hekimi olmayı çok arzuluyordu. Onu tüm imkânsızlıklara rağmen okutmayı istiyorduk. Ama yavrumun hayallerini çaldılar. Onun yaşıtları okullarda, üniversitelerde öğrenim görürken, o sonu belirsiz bir girdaba girdi.







AVUKATLIK HEVESİ YARIM KALDI

10 ay önce ortadan kaybolan Mustafa Biçer'in (17) lise son sınıfta öğrenim gördüğünü söyleyen anne Ayşegül, tek oğlu olan Mustafa'nın hayallerinde avukatlık mesleği olduğunu, ancak bu hevesinin kursaklarında bırakıldığını anlattı.



İLAÇLA UYUTUP, KAÇIRDILAR

5 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Mekiye Kaya'nın annesi Hüsniye Kaya da, kızının üniversite sınavlarına hazırlanırken kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızımın arkadaşları bana ilaçla uyutulup Suriye'ye götürüldüğünü söylediler. Birkaç kez HDP'ye gittim, benimle dalga geçtiler, 'Git polis bulsun' dediler" diye konuştu.







OĞLUM ÇEKİRGEDEN KORKARDI

Fırat Savur'un (17) annesi Meryem, oğlunun askere gitmek için hazırlık yaptığını, askerlik işlemlerini yaptığı sırada 4 yıl önce aniden ortadan kaybolduğunu belirterek, "Yerden zıplayan bir çekirgeden korkan, ürken bir çocuk, nasıl olur da eline silah verilerek bir katil yapılmak istenir. Oğlumu geri istiyorum" dedi.



40 YILDIR BU ACIYI ÇEKİYORUZ

5 yıl önce kaybolan Arafat Balta'nın (20) annesi Sabiha Balta, "Her anne gibi ben de oğlumun okuyup, bir meslek sahibi, vatanına, milletine faydalı biri olmasını isterdim. Hiçbir anne, oğlunun katil, terörist, madde bağımlısı, suçlu olmasını asla istemez. PKK, HDP çocuklarımızın yakasından elini çeksin artık. 40 yıldır bu acıyı biz çekiyoruz" dedi.



SEVGİ DOLUYDU, SİLAH VERDİLER

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde henüz 15 yaşında lise 1. sınıfta okurken kandırılarak dağa çıkarılan Vahit Çur'un annesi Necla Çur, "Oğlum çobandı, ama derslerinde de çok başarılıydı. Hayvanları çok severdi. Bu nedenle hep veteriner olmak istiyordu. İçinde hayvan sevgisi olan biri eline silah tutuşturularak nasıl katil yapılabilir"dedi.

"PKK, çocuğumu geri ver!"

'ÖĞRENCİDİR' DEMEDİLER

4 ay önce kaybolan lise son sınıf öğrencisi Yusuf Begdaş'ın annesi Hediye Begdaş, oğlunun Amedspor'un amigoluğunu yapan grupta yer aldığını belirterek, "Oğlumun hayallerini çaldılar. Vicdansızlar yaşına, öğrenci oluşuna bile bakmaksızın bizden koparıp aldılar. Evladımı ne pahasına olursa olsun geri istiyorum" diye konuştu.



ÜNİVERSİTEYİ BİTİRECEKTİ

4 yıl önce kandırılarak Kandil'e götürülen Neşat Koyun'un annesi Aysel Koyun, "Ona bu yolun sonu ölümdür, dönelim dediğimde bana 'Anne ben dönemem. Çünkü dönersem önce beni, sonra sizi öldürürler. En azından ben ölürsem bile siz yaşamış olursunuz' dediğinde ciğerim parçalandı. Oğlum dağa kaçırılmasaydı bugün üniversiteyi bitirmiş genç olacaktı" dedi.



TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM

Diyarbakır'da 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Aziz Demir'in (16) annesi Güzide Demir, "Suriye'de bir çatışmada yaralanmış, iki bacağı yanmış ve şu anda tekerlekli sandalyeye mahkûm biçimde ölüme terk edilmiş. Oğlum bana geri dönmek istediğini, ancak terör örgütünün buna izin vermediğini ve kendisini kurtarmamızı söyledi" diye konuştu.

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ÇOCUĞUMUN BANA İHTİYACI VAR

4 yıl önce henüz 14 yaşındayken kaçırılan lise birinci sınıf öğrencisi Yakup Edizer'in annesi Saliha Edizer, "Oğlum derslerinde çok başarılıydı. İçine kapanık, utangaç bir çocuktu. Sokağa bile çıkmayan çocuk aniden kayboldu. Çocuğumun bana ihtiyacı var" dedi.



'O DAHA ÇOK KÜÇÜK BIRAKIN' DEDİM

15 yaşındayken dağa kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise, "Lice'ye kaçırıldığını öğrenince oraya gittim. Onun daha çok küçük olduğunu, birçok şeyin farkında olabilecek yaşta olmadığını söyleyince bana kızdılar. Gerekirse ölürüm, ama hiçbir yere gitmem" dedi.



DAHA İLKOKUL ÖĞRENCİSİYDİ

2 yıl önce aniden kaybolan Bayram Elhaman'ın (21) annesi Ayten Elhaman, "Evlatlarımızın beyinlerini yıkayıp bizden koparıyorlar. Ölü ya da diri oğlumun akıbetini bilmek istiyorum. Bu analık hakkım" diye konuştu.

PKK'nın henüz 10 yaşında ilkokul 4. sınıf öğrencisiyken kaçırıp terör kamplarına götürdüğü Azat Akkoyun'un annesi Remziye Akkoyun, "10 yaşındaki çocuğu dağa çıkarıp ölüme süren vicdan sehibi olamaz" dedi.



'TERÖRE DESTEK VERENLER UTANCA BOĞULDU'

Evlatları dağa kaçırılan annelerin HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 8 gündür sürdürdükleri eylem için suskun kalanlara tepki yağdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı bugüne kadar kendilerini Kürtlerin haklarının savunucusu olarak göstermeye çalıştı .Çocuklarını terör örgütünden isteyen ailelerin seslerini neden duymuyorsunuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: "Evladımı istiyorum" diyen annelerin feryadı teröre destek verenleri utanca boğmuştur.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: Cumartesi anneleri için feryat eden siyasi, sanatçı, akademisyenler bu anneler sözkonusu olu nca kafalarını kuma gömüyor.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın: Bazı sanatçılar annelerin feryadını duymazdan geliyor. Evrin GÜVENDİK-Eda IŞIK/ANKARA